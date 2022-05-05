В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

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Транспортной блокады Крыма со стороны Киева больше не существует. Сообщение с освобожденными территориями в настоящее время восстанавливается. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

— Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи, — сказал он.

Он добавил, что ж/д ветки от Крыма до Херсонской области также были восстановлены. В будущем по ним будут ходить пассажирские поезда.

Крючков уточнил, что в освобожденных регионах также работает городской и междугородний транспорт, что свидетельствует о начале мирной жизни, передает РИА Новости.

Недавно российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже там запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах. Также стало известно, что освобожденная российскими войсками от украинских националистов Херсонская область с 1 мая перешла в рублевую зону.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.