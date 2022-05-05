«Личные препирательства»: Симоньян ответила на слова Киркорова в ее адрес

Фото: roscongress / Елена Разина

Российская журналистка Маргарита Симоньян ответила артисту Филиппу Киркорову после его слов в защиту телеведущего Максима Галкина.

Накануне бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров подверг жесткой критике журналистку Маргариту Симоньян за слова в адрес телеведущего Максима Галкина. Он заметил, что журналистка ведет себя, как «похабная бабка». Он также задался вопросом, как дети Галкина и Аллы Пугачевой будут смотреть на Симоньян после ее слов об их отце.

Подписчики поинтересовались у Симоньян, не планирует ли она отвечать на слова Киркорова.

— Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема, — написала журналистка в своем Telegram.

Недавно стало известно, что Максим Галкин уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире. По словам Симоньян, всем известно, что Галкин женился на Пугачевой ради карьеры и денег. Журналистка также заявила, что Галкин имеет нетрадиционную ориентацию и об этом якобы знают все.