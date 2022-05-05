В России выявили 5011 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 5011 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 139 граждан, еще 3248 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 8723 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В начале лета в России возможен рост заражения коронавирусом, более серьезная волна может начаться осенью. Чтобы снизить риски, людям старше 55 лет и имеющим хронические заболевания стоит уже сейчас задуматься о ревакцинации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. По его словам, летний подъем заболеваемости не будет слишком заметным.

12 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риск появления новой волны коронавирусной инфекции в РФ существует. По его словам, рост заболеваемости ковидом уже фиксируется в ряде стран Европы, а также в Китае. Министр здравоохранения подчеркнул, что Россия готовится к возможным последствиям новой волны.