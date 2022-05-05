Врач дала советы, как обезопасить себя от укуса клеща

Фото: shutterstock

Главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева рассказала, как обезопасить себя от укуса клеща.

Эксперт отметила, что клещи могут переносить различные инфекционные заболевания: энцефалит, болезнь Лайма и многие другие.

Чаще всего клещи обитают в траве или на кустарниках, а их укус практически не ощутим.

Чтобы избежать укуса клеща, по словам врача, нужно максимально закрыть тело одеждой, особенно ноги. Лучше сделать выбор в пользу одежды светлых оттенков. Одежда должна плотно прилегать к телу, а на рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты.

Если вы идете в лес, то на ноги лучше обуть сапоги, а штаны заправить в носки. На голову можно повязать косынку. В качестве дополнительной защиты можно использовать репелленты, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сотрудники МЧС напомнили, что самыми опасными из почти 60 разновидностей клещей являются энцефалитные. Надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика, передает Nation News.

До этого завлабораторией Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал, как защитить себя от укусов клещей и змей при прогулках в парках и лесах столичного региона.