Уведомление о размещении проекта Актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и государственного контракта от 28.09.2021 № 186-ДЖКХ/21подготовлен проект «Актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года (актуализация на 2023 год), разработчик –ООО «ЭТС-Проект».

В соответствии с п.19 раздела I «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 материалы данного проекта в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, электронной модели системы теплоснабжения, а также материалов и сведений, предусмотренных пунктом 81 требований к схемам теплоснабжения, размещены на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в разделе «Документы», подраздел «Схемы развития ресурсоснабжения города.

Согласно п. 21 вышеуказанных требований замечания и предложения по проекту «Актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)» принимаются Департаментом до 27.05.2021 (включительно) в официальной форме по адресу г. Москва, Богоявленский переулок, д. 6 стр. 2 и по электронной почте: ZemlyakovaOV@mos.ru.

На официальном сайте Департамента жилищно-коммунальногохозяйства города Москвы размещены материалы по действующим в настоящее время схемам теплоснабжения: «Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года», утвержденная приказом Минэнерго России от 19.06.2020 № 484,опубликована 22.06.2020 на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы; «Актуализация схемы теплоснабжения города Москвы на период до2035 года», утвержденная приказом Минэнерго России от 26.07.2021№ 638, опубликована 09.08.2021 на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.