СБУ сообщила о задержании в Испании блогера Шария

Фото: Youtube / Анатолий Шарий

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что 4 мая в Испании задержали украинского блогера Анатолия Шария.

Уточняется, что активиста подозревают в государственной измене.

Шария задержала испанская полиции при сотрудничестве со спецслужбами Украины, передает РИА Новости.

В марте 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны страны запретил деятельность некоторых партий на время военного положения, в том числе и «Партии Шария».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.