Виновник пожара в частном пансионате предстанет перед судом

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в частном доме престарелых. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, бывший главный инженер отдела эксплуатации пансионата обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц и смерть шести человек.

Обвиняемый являлся ответственным за обеспечение пожарной безопасности в пансионате. Однако он допустил размещение в подвале здания дизельного котла с емкостью топливного бака на 500 литров, нарушив тем самым требования безопасности.

Нефедова добавила, что уголовное дело направлено в Кунцевский суд.

Напомним, трагедия произошла 8 апреля 2020 года в пансионате, где жили и лечились пожилые люди. Причиной пожара стал хлопок в котельной на цокольном этаже.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

СК РФ назвал возможными причинами возгорания неисправность электропроводки или котла отопления в здании пансионата.