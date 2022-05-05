Биолог Северинов рассказал, нужно ли сбивать температуру при простуде

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Молекулярный биолог Константин Северинов рассказал о том, стоит ли принимать жаропонижающие препараты при простуде, или будет лучше, чтобы организм справлялся с заболеванием самостоятельно.

— Один из способов, которым наш организм реагирует на вирус, является повышение температуры. Но она может стать такой высокой, что человек умрет. Понижать температуру, которая ниже 39 градусов, не нужно, но если она 41 градус и выше, то это необходимо. Мы привыкли, чтобы у нас было 36,6, но и вирусам хорошо при такой температуре, он более выживаем, но наш организм борется с ним, повышая температуру тела, — сказал ученый в интервью для YouTube-канала RTVI.

Биолог рассказал, что прием антибиотиков при простуде также может принести больше вреда, чем пользы. Самостоятельно назначать себе такие серьезные препараты не нужно, так как они попросту не будут работать или смогут причинить вред организму.

— Вирусные инфекции таковы, что от них нет антибиотиков. Вирус не живой, он заражает наши клетки, они начинают работать по-другому. Нам нужно изобрести такое вещество, которое избирательно бы убивало клетки организма, которые поражены вирусом, — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас в мире существует буквально 1–2 препарата, которые могут бороться с вирусом, но они дорого стоят, а их эффективность не слишком высокая.

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