В московском парке лиса принесла потомство. Видео

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В Москве в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» прохожие заметили лису с потомством. Кадры с резвящимися лисятами они опубликовали в соцсетях.

Очевидцы сообщили, что лисята уже выходят из норы и играют, а самец заботится о новоиспеченной матери и приносит ей корм.

Чтобы животные и дальше радовали посетителей парка, при встрече с лисятами лучше к ним не подходить и не тревожить. В противном случае семейство переберется в более безопасное и скрытое от глаз прохожих место, однако это может пагубно сказаться на здоровье лисят.

В Москве с 3 мая началась кампания по вакцинации лис и енотовидных собак от бешенства. Вакцина выглядит как брикет-приманка. Специалисты в ходе работы разложат более 17 тысяч доз таких вакцин.