Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В московском парке лиса принесла потомство. Видео

Анна Михалюк
Общество
В московском парке лиса принесла потомство. Видео
Фото: pixabay.com/ru

В Москве в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» прохожие заметили лису с потомством. Кадры с резвящимися лисятами они опубликовали в соцсетях.

Очевидцы сообщили, что лисята уже выходят из норы и играют, а самец заботится о новоиспеченной матери и приносит ей корм.

Чтобы животные и дальше радовали посетителей парка, при встрече с лисятами лучше к ним не подходить и не тревожить. В противном случае семейство переберется в более безопасное и скрытое от глаз прохожих место, однако это может пагубно сказаться на здоровье лисят.

В Москве с 3 мая началась кампания по вакцинации лис и енотовидных собак от бешенства. Вакцина выглядит как брикет-приманка. Специалисты в ходе работы разложат более 17 тысяч доз таких вакцин.

лисы в городе Животные Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте