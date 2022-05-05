Итальянские бизнесмены рассказали о проблемах из-за отсутствия в стране россиян

Фото: Денис Кондратьев

Владелец компании для покупки жилья в итальянской коммуне Скалея Никола Ротондаро и владелец ресторана La Playa Сальваторе рассказали, с какими трудностями в бизнесе они столкнулись на фоне оттока российских туристов из Италии.

По словам бизнесменов, с 2010 года недвижимость в Италии часто скупали учителя и профессора из РФ. Кроме того, россияне часто прилетали в страну и тратили гораздо больше средств, нежели местные жители.

— Обычно здесь много русских. Сейчас нет ни одного. И тратят много. Если спецоперация скоро закончится, может быть, они вернутся к лету, — выразил надежду владелец ресторана La Playa.

В свою очередь Ротондаро отметил, что его бизнес уже находится «на нуле», передает газета «Известия».

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.