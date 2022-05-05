Андрей Бочкарев: Завершен второй этап строительства водопровода от деревни Сосенки до города Троицк

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки Карта всех событий

В ТиНАО завершен второй этап строительства водопровода от деревни Сосенки до города Троицк. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 5 мая.

— На территории Новой Москвы завершились работы по второму этапу строительства водопровода от деревни Сосенки до Троицка, в настоящее время ведется оформление документации для ввода объекта в эксплуатацию, — сказал он.

Общая протяженность участка составила 16 километров.

Заммэра напомнил, что в рамках первого этапа было построено около восьми километров участка от деревни Сосенки до камеры подключения водопроводного узла «Станиславль».

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что реализация проекта позволит обеспечить перевод существующей системы водообеспечения на сети Московского водопровода для ряда поселений.

Говоря о планах на будущее, Загрутдинов добавил, что водопровод продлят до камеры подключения проектируемого регулирующего водопроводного узла «Красная Пахра».

3 мая Бочкарев сообщил, что к концу 2024 года количество пожарных депо в Новой Москве достигнет 17. Строительство проходит в рамках государственной программы «Безопасный город».