Минобороны: Артиллерия РФ за ночь уничтожила более 600 украинских националистов

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Вооруженные силы РФ за ночь с 4 на 5 мая уничтожили 32 пункта управления и пять складов ВСУ, более 600 националистов и 61 единицу техники украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВС РФ также уничтожили 403 опорных пункта и 51 позицию украинской артиллерии, передает РИА Новости.

До этого Конашенков рассказал, что российская армия с помощью применения высокоточных ракет ликвидировала авиационную технику ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Он добавил, что ВС РФ также уничтожили крупный склад боеприпасов в городе Николаев и хранилище топлива для украинской армии в Николаевской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.