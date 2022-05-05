Вучич: Заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии

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Заявление об аналогии ситуации в Косово и Донбассе, которое президент России Владимир Путин озвучил в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, усложнило позицию Сербии. Об этом в четверг, 5 мая, заявил сербский лидер Александр Вучич.

— Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. В политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее, — заявил политик, чьи слова цитирует РИА Новости.

26 апреля президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине была начата в соответствии с Уставом ООН, а признание ЛНР и ДНР было вынужденной мерой с целью прекращения геноцида. Глава государства напомнил о поддержанном всеми решении международного суда относительно ситуации в Косове. Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.

7 апреля Вучич заявил, что Сербия проголосовала за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека из-за давления и шантажа Запада.