Память воинов-сибиряков почтут на 42-м километре Волоколамского шоссе

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

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12 мая состоится выездное патриотическое мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оно пройдет на 42-м километре Волоколамского шоссе на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея у Мемориала воинам-сибирякам. Об этом сообщили в четверг, 5 мая, в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Мероприятие начнется с митинга. Затем участники возложат цветы к Мемориалу воинам-сибирякам и могиле генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова.

По оккнчанию официальной части, гостей мероприятия ждет гала-концерт Межрегионального фестиваля военно-патриотической песни «Победа остается молодой». По традиции его откроют новые таланты представителей московских региональных землячеств.

Отмечается, что для всех участников патриотической акции будет развернута полевая кухня.

29 апреля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что свыше 400 культурных мероприятий пройдет в Москве в честь Дня Победы. Они состоятся с 30 апреля по 13 мая.