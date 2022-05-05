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Специалисты пояснили, почему подростки перестают слушать родителей

Ирина Игнатенко
Общество
Специалисты пояснили, почему подростки перестают слушать родителей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В детстве ключевыми лицами социального мира являются родители и воспитатели ребенка. Но в подростковом возрасте наступает период подготовки к самостоятельной жизни, происходит расширение социальных связей. Ученые из Стэнфорда пояснили, почему подросшие дети отодвигают слова родителей на второй план.

Специалисты исследовали мозг детей в возрасте от семи до 16 лет. Они изучили реакцию на голоса матерей и незнакомых женщин. У участников эксперимента младшего возраста проявлялась большая активность нейронных сигнатур, когда они слышали «родной» голос. При этом подростки более активно реагировали на голоса незнакомых людей.

Ученые объясняют реакцию детей постарше на чужие изменением их социальной ориентации. В данный период жизни им важнее и полезнее слышать новых людей вне семейного круга, передает МИР 24.

До этого специалист Московской службы психологической помощи Лариса Костикова рассказала, как выстроить гармоничные отношения между матерью и дочерью.

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