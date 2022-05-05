Песков назвал заявления националистов с «Азовстали» схожими с требованиями террористов

Фото: Администрация президента РФ

Требования украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе об обмене гражданских лиц на продовольствие напоминают терроризм. Такое мнение в четверг, 5 мая, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, аналогичную риторику вели террористы в Сирии.

— Они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые ранее озвучивались террористами в Сирии и других местах, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал новость о том, что находящиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики предложили обменять находящихся на комбинате мирных граждан на продукты и медикаменты. По его словам, хуже таких действий националистов может быть только людоедство.

До этого сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в штабе операции по освобождению комбината.