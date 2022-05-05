Песков подтвердил, что США, НАТО и Великобритания передают Украине разведданные

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Вооруженные силы РФ знают, что Соединенные Штаты, Великобритания и Североатлантический альянс (НАТО) передают киевскому режиму не только вооружение, но и данные разведки, однако это не помешает российской армии довести спецоперацию до конца. Об этом в четверг, 5 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что российские военнослужащие делают все необходимое в сложившейся ситуации, передает РИА Новости.

До этого газета New York Times написала, что Соединенные Штаты могли поставить Киеву данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Украине данных о самых высокопоставленных членах российского военного руководства. По данным издания, Штаты тайно передают Украине военные данные в режиме реального времени.