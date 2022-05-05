Московский зоопарк представил новый медиафасад

Фото: Московский зоопарк

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

На медиафасаде Московского зоопарка покажут знаковых для зоосада животных. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила генеральный директор Светлана Акулова.

— На современных 3D-экранах мы показываем знаковых для Московского зоопарка животных: манула, белоплечего орлана, амурского тигра, белого медведя, большую панду и моржа, — сказала она.

Манул — символ зоопарка. В рамках программы по размножению вида за 50 лет там появилось около 150 котят. Московский зоосад первый в мировой зоопарковской практике добился размножения белоплечего орлана.

Амурский тигр и белый медведь на данный момент страдают от перемен в климате и исчезновения мест обитания. Руководство столичного зоосада служит куратором международных программ по размножению и сохранению этих видов.

Помимо этого, у персонала зоопарка большой опыт в работе с моржами. Именно Москве впервые в России от них было получено потомство. И, наконец, столичный зоосад — единственный из отечественных зоопарков, в чьей коллекции представлены большие панды.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на башне главного входа в Московский зоопарк появился новейший 3D-экран. Уже готовы шесть трехмерных видеозарисовок, для каждой из которых прописан свой уникальный сценарий.