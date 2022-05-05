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Мужчина зарезал друга из-за финансовых разногласий

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина зарезал друга из-за финансовых разногласий
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Дубравная улица Карта всех событий

Суд арестовал 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 1 мая в квартире жилого дома на улице Дубравной двое мужчин поссорились. В какой-то момент один из них схватил нож и ударил им оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Вскоре после этого злоумышленника задержали. На допросе мужчина признал вину и пояснил, что конфликт начался из-за финансовых разногласий.

Тушинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу.

Также 5 мая стало известно, что суд арестовал 38-летнюю женщину, пытавшуюся убить собутыльника.

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