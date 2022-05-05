Нутрициолог назвала неочевидные причины инфарктов и инсультов

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о том, что влияет на возникновение инфарктов и инсультов.

По ее словам, тенденция развития этих заболеваний схожа и сопровождается кислородным голоданием, нарушением кровообращения и проблемами с сосудами.

— Принято считать, что причиной инфарктов и инсультов является повышенный холестерин, но проблема не в том, что человек ест жирные продукты, а в том, с чем он их сочетает. Например, яйца и сало не стоит есть с хлебом, так как употребление жиров с рафинированными углеводами приводит к преждевременному повреждению стенок сосуда. Внимание в анализах нужно акцентировать не на уровне холестерина, а на показателе липидного профиля, — сказала нутрициолог в новом выпуске своей программы на YouTube.

Железодефицит тоже провоцирует развитие инфаркта и инсульта, так как при нем нарушается процесс кровообращения, ухудшается качество сосудов и консистенция крови. Обезвоживание также сказывается на состоянии сосудов, как и дефицит омега-3. Для восполнения последнего в рацион нужно включить больше жирной рыбы, икры или масло печени трески.

Врачи назвали продукты, которые могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. Главным блюдом они назвали пережаренный шашлык, так как канцерогены, которые содержатся в его пережаренной корочке, могут способствовать возникновению недуга.