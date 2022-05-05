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Медсестра из Макеевки поблагодарила жителей Подмосковья за переданную гуманитарную помощь

Ирина Игнатенко
Общество
Медсестра из Макеевки поблагодарила жителей Подмосковья за переданную гуманитарную помощь
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Донбасс приехали еще две фуры с гуманитарной помощью от взрослых и детей из Подмосковья. В рамках проекта «Доброе дело» для помощи жителям ДНР собрали вещи, продукты и необходимые лекарственные препараты. Медсестра детского клинического центра Макеевки Надежда Зиброва выразила благодарность всем жителям Московской области, которые приняли участие в проекте.

— Спасибо Подмосковью! Деточкам, взрослым, мамам, папам. Всем, кто нам помогает, — сказала медсестра в комментарии «360».

Медсестра отметила, что в основном им необходимы перевязочные материалы — марли и бинты.

Надежда рассказала, что они ценят не только вещи и медикаменты, но и рисунки с открытками, которые получают от детей Подмосковья. Для них в детской больнице есть отдельный стенд.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями и волонтерами столичных НКО в одном из окружных штабов по сбору гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР.

Подмосковье Донбасс гуманитарная помощь
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