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В Минобороны РФ показали кадры уничтоженных украинских танков танков и Су-24М

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны РФ показали кадры уничтоженных украинских танков танков и Су-24М
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в четверг, 5 мая, опубликовало видеоролик, на котором показана уничтоженная украинская военная техника.

На кадрах можно наблюдать подбитые танки Т-80БВ и Т-64БВ, а также два разрушенных бронеавтомобиля «Козак». Помимо этого, на видео показаны обломки украинского бомбардировщика Су-24М, сбитого российскими ПВО.

Видео: Минобороны России

Вооруженные силы РФ за ночь с 4 на 5 мая уничтожили 32 пункта управления и пять складов ВСУ, более 600 националистов и 61 единицу техники украинской армии. Кроме того, российские солдаты уничтожили 403 опорных пункта и 51 позицию украинской артиллерии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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