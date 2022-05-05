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Диетолог рассказала, к каким проблемам может привести чрезмерное употребление меда

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, к каким проблемам может привести чрезмерное употребление меда
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Употребление меда оказывает негативное влияние на состояние зубов и десен, способствуя развитию кариеса. Об этом сообщила врач-диетолог Николь Линдель.

Медицинский специалист отметила, что мед, как и любые другие сладкие продукты, способствует развитию заболеваний десен. Кроме того, он увеличивает вероятность развития кариеса, поэтому не стоит злоупотреблять этим продуктом, передает ФАН.

Николь Линдель подчеркнула, что особую опасность мед представляет для пациентов, страдающих от жировой болезни печени, что обусловлено наличием фруктозы в составе продукта.

— Фруктоза метаболизируется печенью, потому людям с жировой болезнью печени рекомендуется ограничить потребление меда и исключить алкоголь, — отметила диетолог.

До этого медицинские специалисты рассказали о пользе яблок. Яблоки крайне полезны для здоровья человека, поскольку помогают укрепить сердце и костную систему, а также предотвращают развитие рака и диабета. С помощью яблок можно восполнить нехватку витаминов B, C, E, K, меди, калия, полифенолов.

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