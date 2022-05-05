Ефимов: Объем производства мебели в столице увеличился в 1,5 раза

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По итогам января — марта 2022 года объем производства мебели в Москве увеличился в 1,51 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Только в марте объем выпуска увеличился почти в 1,7 раза относительно того же месяца прошлого года. Сегодня в городе производят деревянную, металлическую и мягкую мебель для жилых, офисных и торговых помещений. В основном предприятия используют отечественное сырье, а их продукция не уступает по качеству импортным аналогам, — рассказал Ефимов.

По его словам, московские производители мебели за первый квартал этого года поставили заказчикам продукцию более чем на 3,9 миллиарда рублей — это на треть больше, чем за этот же период прошлого года.

В столице производством мебели занимаются 90 предприятий. Только кухонной мебели они произвели с января по март этого года на 207 миллионов рублей, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

До этого депутат Московской городской думы Людмила Гусева сообщила, что увеличение объемов промышленного производства показывает положительную тенденцию темпов импортозамещения. Она добавила, что в столице в последние два месяца разрабатываются и запускаются антикризисные меры для поддержки экономики.

2 мая московский разработчик оборудования начал серийное производство лазерных технологических комплексов в Зеленограде. Предприятие уже более 20 лет занимается созданием и выпуском промышленных лазерных систем, которые успешно работают на производствах ведущих российских и зарубежных компаний.

Кроме того, столичный производитель зарядных станций для электромобилей увеличит выпуск продукции на 19 процентов к концу 2022 года.