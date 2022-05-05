Путин заявил, что одной «Википедией» пользоваться нельзя

Фото: Администрация президента РФ

В России необходимо создать просветительские проекты, распространяющие объективную информацию, одной только «Википедией» пользоваться невозможно. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.

— Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться, — заявил президент.

Древаль, в свою очередь, отметил, что альтернатива «Вики» уже создается в обществе «Знание». Он также подчеркнул, что на отечественном ТВ также можно показывать больше просветительского контента про географию и историю страны.

Во время беседы Путин и Древаль подвели итоги работы общества после перезапуска. По словам гендиректора «Знания», за год работы обществу удалось охватить более 40 миллионов человек, а выпущенный контент собрал более 400 миллионов просмотров, отмечается на сайте Кремля.

19 апреля сообщалось, что Минпросвещения планирует ввести изучение истории в российских школах с первого класса.