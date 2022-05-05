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Большинство семей из дома в Лосиноостровском районе выбрали новые квартиры по программе реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Большинство семей из дома в Лосиноостровском районе выбрали новые квартиры по программе реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Норильская улица, 9 Карта всех событий

Большинство жителей дома в районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы выбрали новые квартиры по программе реновации. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, с новыми квартирами определились 93% семей.

— В старом доме на Изумрудной улице проживают 175 человек (80 семей). Равнозначные квартиры в новостройке на Норильской улице департамент городского имущества предложил жильцам в конце марта. За это время 75 семей (154 москвича) согласились переехать в них и предоставили все документы, — отметил Гаман.

Он добавил, что на данный момент готовятся соответствующие договоры, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новый дом расположен по адресу Норильская улица, 9.

Еще один дом по программе реновации в Красносельском районе введут в эксплуатацию в 2023 году. Новостройка рассчитана на 166 квартир с улучшенной отделкой, она будет располагаться по адресу Русаковская улица, дом 2/1.

Жилое здание на 103 квартиры построят и в столичном районе Косино-Ухтомский по программе реновации в Москве, проект дома уже согласован. Согласно проекту, в каждой квартире будут обустроены лоджии. Некоторые жилплощади также адаптируют под граждан с инвалидностью.

Жилье Реновация Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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