Большинство семей из дома в Лосиноостровском районе выбрали новые квартиры по программе реновации

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Норильская улица, 9 Карта всех событий

Большинство жителей дома в районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы выбрали новые квартиры по программе реновации. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, с новыми квартирами определились 93% семей.

— В старом доме на Изумрудной улице проживают 175 человек (80 семей). Равнозначные квартиры в новостройке на Норильской улице департамент городского имущества предложил жильцам в конце марта. За это время 75 семей (154 москвича) согласились переехать в них и предоставили все документы, — отметил Гаман.

Он добавил, что на данный момент готовятся соответствующие договоры, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новый дом расположен по адресу Норильская улица, 9.

Еще один дом по программе реновации в Красносельском районе введут в эксплуатацию в 2023 году. Новостройка рассчитана на 166 квартир с улучшенной отделкой, она будет располагаться по адресу Русаковская улица, дом 2/1.

Жилое здание на 103 квартиры построят и в столичном районе Косино-Ухтомский по программе реновации в Москве, проект дома уже согласован. Согласно проекту, в каждой квартире будут обустроены лоджии. Некоторые жилплощади также адаптируют под граждан с инвалидностью.