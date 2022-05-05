Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский предложил ЕС «взять шефство» над регионами Украины для ее восстановления

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский предложил ЕС «взять шефство» над регионами Украины для ее восстановления
Фото: bundeskanzleramt.at

Страны Евросоюза могут взять шефство над пострадавшими во время военной спецоперации РФ регионами, городами и отраслями Украины для их восстановления. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил президент республики Владимир Зеленский.

— Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов. Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнерства между странами, — заявил он.

Зеленский также добавил, что Киев уже готовит «масштабный план восстановления Украины» и нуждается в поддержке международного сообщества. Президент подчеркнул, что благодаря этой поддержке миллионы людей «смогут вернуться домой».

Кроме того, Зеленский напомнил, что Украине необходимо «быстрое движение в ЕС через статус кандидата», передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина Евросоюз (ЕС) Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте