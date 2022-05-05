Зеленский предложил ЕС «взять шефство» над регионами Украины для ее восстановления

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Страны Евросоюза могут взять шефство над пострадавшими во время военной спецоперации РФ регионами, городами и отраслями Украины для их восстановления. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил президент республики Владимир Зеленский.

— Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов. Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнерства между странами, — заявил он.

Зеленский также добавил, что Киев уже готовит «масштабный план восстановления Украины» и нуждается в поддержке международного сообщества. Президент подчеркнул, что благодаря этой поддержке миллионы людей «смогут вернуться домой».

Кроме того, Зеленский напомнил, что Украине необходимо «быстрое движение в ЕС через статус кандидата», передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.