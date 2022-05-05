Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские компании вернули комиссию за платежи в СБП на сумму более 38 миллионов рублей

Лейла Алиева
Город
Московские компании вернули комиссию за платежи в СБП на сумму более 38 миллионов рублей
Фото: Pexels

Москва лидирует среди регионов России по числу субъектов малых и средних предприятий (МСП), которые получили компенсацию расходов по переводам через систему быстрых платежей Банка России (СБП). Об этом в четверг, 5 мая, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— В декабре 2021 года — марте 2022 года более 7300 московских торгово-сервисных предприятий вернули уплаченную комиссию за платежи в СБП на общую сумму 38,8 миллиона рублей, — отметил Пуртов.

По его словам, программа компенсации востребована у столичного малого и среднего бизнеса. Так, в Москве получили компенсацию 28 процентов предприятий от общего числа по России.

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых на прошлой неделе мерах по поддержке москвичей и бизнеса. Он напомнил, что масштабный план по усовершенствованию городской экономики для противодействия санкционному давлению разработали в столице еще в начале марта. На протяжении нескольких недель власти вводят меры поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса.

До этого стало известно, что в России увеличат максимальный размер суммы перевода в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Изменение распространяется как на переводы, так и на платежи через СБП.

Банки Бизнес Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте