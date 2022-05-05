Московские компании вернули комиссию за платежи в СБП на сумму более 38 миллионов рублей

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Москва лидирует среди регионов России по числу субъектов малых и средних предприятий (МСП), которые получили компенсацию расходов по переводам через систему быстрых платежей Банка России (СБП). Об этом в четверг, 5 мая, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— В декабре 2021 года — марте 2022 года более 7300 московских торгово-сервисных предприятий вернули уплаченную комиссию за платежи в СБП на общую сумму 38,8 миллиона рублей, — отметил Пуртов.

По его словам, программа компенсации востребована у столичного малого и среднего бизнеса. Так, в Москве получили компенсацию 28 процентов предприятий от общего числа по России.

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых на прошлой неделе мерах по поддержке москвичей и бизнеса. Он напомнил, что масштабный план по усовершенствованию городской экономики для противодействия санкционному давлению разработали в столице еще в начале марта. На протяжении нескольких недель власти вводят меры поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса.

До этого стало известно, что в России увеличат максимальный размер суммы перевода в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Изменение распространяется как на переводы, так и на платежи через СБП.