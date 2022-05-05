Мужчина пришел в гости к другу и обокрал его

Фото: moscow-live

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из квартиры на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник пришел в гости к своему знакомому и они вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент хозяин жилплощади уснул, а гость выломал ногой дверь в комнату его квартиранта. Оттуда он похитил деньги, электросамокат, планшет и нетбук.

Пропажа вскоре была обнаружена и хозяин вещей обратился в полицию. Сумму общего материального ущерба заявитель оценил в 100 тысяч рублей.

Правоохранители задержали 36-летнего приезжего, похищенного у злоумышленника с собой не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще одна кража из квартиры произошла накануне, 4 мая. В Сергиевом Посаде две женщины похитили у пенсионерки драгоценности, проникнув к ней в дом под видом сотрудниц коммунальной службы.