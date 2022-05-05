Пять станций метро будут работать только на вход в связи с репетицией парада Победы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Пять станций столичного метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров во время репетиции военного парада. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 7 и 9 мая с 5:30 до окончания репетиции и парада Победы и Бессмертного полка на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, — говорится в сообщении.

При этом, в пресс-службе отметили, что станция «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме того, по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа/выхода на прилегающих станциях метро, уточняется в Telegram-канале «Дептранс Москва».

График работы столичных аэропортов также изменится из-за репетиции парада Победы. Так, для обеспечения безопасности воздушного пространства будут введены ограничения: с 10:40 до 11:05 — в Шереметьеве, с 10:55 до 11:20 — в Домодедове, с 10:50 до 11:15 — во Внукове.