Два человека получили тюремный срок по уголовному делу о коррупции в морском порту Кавказ

Фото: Пресс-служба суда

Суд в Краснодарском крае признал виновными в коррупции бывшего специалиста территориального отдела Роспотребнадзора по региону и представителя агентирующей компании, им грозит тюремное заключение. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе западного межрегионального управления СК России на транспорте.

По данным следствия, в феврале 2021 года представитель агентирующей компании предоставил в санитарно-карантинный пункт морского порта Кавказ документы для получения освобождения судна от санитарного контроля. На тот момент еще действующий сотрудник Роспотребнадзора предоставил освобождение и получил за это взятку.

Через некоторое время злоумышленники были задержаны, в зависимости от роли каждого в их отношении возбудили уголовное дело о выдаче и получении взятки.

— Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа, с лишением права занимать должности государственной службы Российской Федерации на два года, взяткодателю — в виде штрафа, — говорится в сообщении в Telegram-канале межрегионального управления СК.

29 апреля по обвинению во взяточничестве арестованы бывший замглавы госкорпорации по организации воздушного движения и гендиректор коммерческой фирмы.