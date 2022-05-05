Канцелярия премьера Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и нацистских элементах на Украине. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в канцелярии израильского премьера Нафтали Беннета.

— Они (Путин и Беннет — прим. «ВМ») обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о холокосте, — передает сообщение РИА Новости.

Кроме того, Путин и Беннет обсудили спецоперацию ВС РФ на Украине. Особое внимание во время разговора лидеры государств уделили эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, которых удерживали боевики ВСУ. Путин отметил, что российские солдаты до сих пор готовы обеспечить безопасный вывоз гражданских, однако Киев при этом должен отдать приказ своим военным сложить оружие.

Помимо этого, президент РФ и премьер Израиля подчеркнули особое значение праздника 9 Мая для народов обоих государств.

1 мая Сергей Лавров дал интервью итальянским СМИ, где раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского и нацистские элементы на Украине. После этого глава израильского МИД Яир Лапид назвал высказывания российского министра «возмутительными».