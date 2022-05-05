Великобритания ввела санкции против компании Evraz

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Британские власти внесли горно-металлургическую российскую компанию Evraz в санкционный список. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Предполагается, что в результате попадания компании в санкционный лист активы корпорации будут заморожены.

В МИД Соединенного Королевства добавили, что компания якобы работает в секторах стратегического значения для российских властей.

— Evraz производит 28 процентов всех российских железнодорожных колес и 97 процентов рельсовых путей в России. Это очень значительные показатели, поскольку Россия использует железные дороги для обеспечения военных поставок и отправки военнослужащих на линию фронта на Украине, — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.