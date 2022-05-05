ВКС РФ уничтожили пункт управления ВСУ в Лоскутовке

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии рядом с Лоскутовской с помощью высокоточных ракет. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в Минобороны РФ.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северска, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, — заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве добавили, что российская армия уничтожила шесть пунктов управления и до 190 украинских военных. Авиация также поразила 45 военных объектов ВСУ, в том числе склад ракетно-артиллерийского вооружения в Луганской Народной Республике.

Помимо этого, средства ПВО России за день сбили три украинских беспилотника, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.