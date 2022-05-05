Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 23 Карта всех событий

Возгорание произошло в квартире на западе столицы. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел по адресу Ломоносовский проспект, дом 23.

— На месте пожара идет интенсивное горение. Горела квартира на третьем этаже и балконы на четвертом, пятом и шестом этажах, — отметил источник.

Он добавил, что площадь возгорания составила 45 квадратных метров. Пожарные спасли 14 человек, троих пострадавших, в том числе одного ребенка, увезла скорая помощь.

Пожар также произошел в четверг на Земляном Валу в центре Москвы.