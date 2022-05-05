TeamViewer заявила о прекращении работы в России и Белоруссии

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Немецкая компания TeamViewer, занимающаяся разработкой программ удаленного доступа, обслуживания и управления, заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Информация об этом появилась на сайте разработчика в четверг, 5 мая.

— Глобальная компания TeamViewer выступает за основные ценности, такие как свобода и демократия, и мы осуждаем любые формы насилия и агрессии. <...> Мы решили полностью прекратить всю остающуюся бизнес-деятельность в России и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Помимо прекращения деятельности на территории России и Белоруссии, TeamViewer больше не будет продлевать договоры с клиентами из вышеперечисленных стран. Тем не менее действующие абонементы не будут затронуты до истечения срока контракта.

Кроме того, компания приняла решение заблокировать все некоммерческие подключения из и в Россию и Белоруссию.

В TeamViewer также добавили, что в целях поддержки Украины разработчик бесплатно предоставит свои продукты всем расположенным в республике организациям и пожертвует более 750 тысяч евро Международному комитету Красного Креста (МККК), передает ТАСС.

27 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию. Он добавил, что зарубежные корпорации не просто так в свое время пришли в РФ: для них были созданы все условия, чтобы зарабатывать деньги.

По данным Росстата, объем промышленного производства в России в марте 2022 года вырос на три процента по сравнению с показателем марта предыдущего года и на 5,9 процента в годовом выражении за январь — март.