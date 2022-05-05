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Москвич решил купить кроссовки в интернет-магазине и стал жертвой мошенников

Лейла Алиева
Происшествия
Москвич решил купить кроссовки в интернет-магазине и стал жертвой мошенников
Фото: Pexels

Житель Москвы обратился в ОМВД России по Южнопортовому району и сообщил, что получил не ту посылку из интернет-магазина, а продавец отказался возвращать деньги за товар.

По данным полиции, мужчина заказал две пары кроссовок в интернет-магазине. Покупку на сумму 6085 рублей он оплатил с помощью перевода на банковскую карту продавца. После получения товара он обнаружил, что обувь не соответствует заказу — цвет, форма и производитель другие. Компания осуществлять возврат отказалась, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве.

— В ходе проведения проверки было установлено, что неизвестный путем обмана под предлогом продажи спортивных товаров завладел денежными средствами заявителя, предоставив заведомо некачественный товар, — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

5 мая подростки под видом следователей похитили у пенсионерок больше миллиона рублей. Троим несовершеннолетним в возрасте от 16 до 17 лет предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

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