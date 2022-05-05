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Постпред Китая при ООН считает, что поставки оружия на Украину не принесут мир

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Постпред Китая при ООН считает, что поставки оружия на Украину не принесут мир
Фото: depositphotos

Поставки оружия на Украину не дадут возможность наладить мир в регионе, необходимы переговоры между Москвой и Киевом. Об этом в четверг, 5 мая, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

— Признаки затягивания и расширения конфликта вызывают беспокойство. Необходимо отметить, что поставки оружия не принесут мир, в конфликте не может быть победителей, — отметил он.

По его словам, лишь диалог и переговоры смогут помочь положить конец разногласиям. Также дипломат отметил, что несколько волн расширения НАТО на восток не только не привели к повышению уровня безопасности Европы, но и заложили почву для конфликта, сообщает ТАСС.

Напомним, что Организация Объединённых Наций сообщила о начале проведения третьей по счету операции под своей эгидой по эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Помимо этого, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что транспортные средства НАТО с вооружениями для солдат Украины будут уничтожаться российской армией.

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