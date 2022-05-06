Генсек ООН заявил о необходимости возвращения удобрения из России и Белоруссии на рынки

Фото: МИД РФ

Продукты и удобрения из России, Белоруссии и с Украины необходимо реинтегрировать в мировые рынки. Об этом в четверг, 5 мая, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

— Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки, — цитирует генсека организации РИА Новости.

Также стало известно, что около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могут вывезти из страны.

Глава отделения Всемирной продовольственной программы ООН в ФРГ Мартин Фрик рассказал, что в настоящее время выходы из гаваней на Украине заблокированы, несмотря на то что украинское зерно «необходимо в мире».

Помимо этого, в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис, поскольку в мире нарушены цепочки поставок из-за ситуации на Украине. Подобное в дальнейшем приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции.