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Небензя заявил, что Запад готовился к экономической войне против России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Небензя заявил, что Запад готовился к экономической войне против России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Ситуация на Украине дала возможность Западу начать экономическую войну против России в виде экономических репрессий. Об этом в четверг, 5 мая, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

— Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, сегодня ведется в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того, — отметил он.

По его словам, западные государства не имеют права говорить о международном праве, поскольку сами нарушают его. В заключении дипломат отметил, что Запад уже воюет с Россией методом прокси-войны, сообщает ТАСС.

При этом постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь считает, что поставки оружия на Украину не позволят наладить мир в регионе, необходимы переговоры между Москвой и Киевом.

Напомним, что в четверг, 5 мая, ООН начала третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя.

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