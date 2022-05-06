Аналитик назвал товар, чья стоимость может снизиться

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В России не стоит ожидать роста цен, поскольку покупательская способность населения не повышается, а падает. Однако при этом подешеветь некоторые товары могут. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, пиломатериалы после взлета цен год назад уже подешевели с января примерно на 20 процентов. В дальнейшем этот тренд либо продолжится, либо цены устаканятся на текущих уровнях.

При этом он эксперт добавил, что один из главных покупателей российского дерева — Китай. Однако Пекин покупает у России дерево не только на легальной основе. Незаконный вывоз древесины уже обернулся несколькими уголовными делами на Дальнем Востоке, цитирует Когана РИА Новости.

Также стало известно о наличии нескольких причин снижения стоимости стройматериалов. Как пояснил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, в настоящее время на ситуации сказывается восстановление логистики и укрепление рубля после пикового падения от начала марта.

Эксперт добавил, что по мере укрепления рубля цены на достаточно большое количество стройматериалов продолжат снижаться. Причем это не скажется на стоимости новостроек, скорее всего, они не будут дешеветь в ближайшее время.