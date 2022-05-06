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«Рейнджерс» вышел в финал Лиги Европы

Араз Салехов
Спорт
«Рейнджерс» вышел в финал Лиги Европы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» обыграл немецкий «Лейпциг» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Встреча в Глазго закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Джеймс Тавернье (19-я минута), Глен Камара (24) и Джон Ландстрем (81). У гостей отличился Кристофер Нкунку (71). Уточняется, что по сумме двух встреч в финал Лиги Европы вышли шотландцы.

Команда из Глазго не играла в финалах еврокубков с 2008 года. Тогда в решающем матче она уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 0:2, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что итальянский футбольный клуб «Рома» сыграет с нидерландским «Фейенордом» в финале Лиги конференций.

«Гладиаторы» в полуфинале по сумме двух встреч обыграли английский «Лестер».В другом полуфинале нидерландский «Фейенорд» на выезде сыграл вничью с французским «Марселем» со счетом 0:0 и благодаря победе в первом матче (3:2) вышел в финал.

Помимо этого, петербургский «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл стал чемпионом России.

По итогам игры «Зенит» набрал 61 очко и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52 балла) за три тура до окончания первенства.

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