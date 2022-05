Репетиция парада Победы прошла на авиабазе Хмеймим

06 мая 05:26 В мире

Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялась репетиция парада Победы, участниками тренировки стали более 1,2 тысячи российских и сирийских военнослужащих. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что российские и сирийские военные прикололи на форму георгиевские ленточки, сложенные в виде букв Z или V. В начале репетиции выстроившиеся на авиабазе парадные расчеты объехал на кабриолете «Тигр» командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Роман Бердников. После под звуки военного оркестра прошли торжественным маршем парадные расчеты ВС РФ и Сирийской Арабской Республики, сообщает РИА Новости. Помимо этого, в рамках репетиции парада Победы 4 мая авиация пролетела в небе над столицей. В репетиции в сопровождении двух истребителей МиГ-29 пролетел самолет Ил-80, ракетоносец Ту-95МС в сопровождении Су-35С, ракетоносец Ту-160 в сопровождении Ил-78. В небе над городом пролетели бомбардировщики Ту-22М3, самолеты МиГ-31И и МиГ-31БМ. Также стало известно, что свыше 11 тысяч праздничных фейерверков запустят в День Победы в Москве. В 2022 году в военных парадах по всей стране будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов.