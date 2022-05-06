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Генерал США призвал НАТО создать на Украине бригады для боев с Россией

Полина Долганова
В мире
Генерал США призвал НАТО создать на Украине бригады для боев с Россией
Фото: flickr.com/nato

Экс-глава командования спецопераций Соединенных Штатов в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) создать бригады из украинцев для ведения боев с ВС РФ на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Бывший военачальник заявил, что Киеву недостаточно получать поставки вооружений от Запада.

— Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. Они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории, — заявил Репасс.

Он уточнил, что ВСУ в этом случае будут иметь танки, поддержку в воздушном пространстве и силы ПВО альянса.

Репасс добавил, что процесс создания пяти украинских бригад из 40 тысяч человек может занять от полугода до восьми месяцев, передает РИА Новости.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ. По словам Путина, все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы в исторической перспективе гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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