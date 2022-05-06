Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Володина, Шойгу, Матвиенко и Медведева

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Украинская генпрокуратура выписала повестки о вызове на допрос спикера Государственной думы Вячеслава Володина, спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и главу Минобороны Сергея Шойгу.

Также в списке тех, кто получил повестку, числятся глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.

Допросы запланированы на 16, 17 и 18 мая, передает ТАСС.

До этого стало известно, что украинскому тревел-блогеру и бывшему ведущему шоу «Орел и решка» Антону Птушкину запретили въезжать на территорию России до 2072 года. По данным СМИ, запрет может быть связан с тем, что блогер активно критиковал российскую спецоперацию на Украине и выкладывал соответствующие видео в своих социальных сетях. Срок запрета истечет, когда Птушкину будет почти 88 лет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.