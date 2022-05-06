Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте за нарушение этического кодекса

Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу за его публикации о необходимости избавиться от русизмов и советизмов в топонимике республики. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

— Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что дипломат опубликовал на странице в одной из социальных сетей пост с призывом избавиться от названий времен Советского Союза и Российской империи и вернуть столице республики название Астана, передает ТАСС.

29 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию, которые направлены на модернизацию и демократизацию политической системы республики. При этом 2 февраля стало известно, что парламент Казахстана отменил необходимость согласования политики страны с ее бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Информация об этом появилась в эфире местных телеканалов.