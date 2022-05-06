Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте за нарушение этического кодекса

Полина Долганова
В мире
Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте за нарушение этического кодекса
Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу за его публикации о необходимости избавиться от русизмов и советизмов в топонимике республики. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

— Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что дипломат опубликовал на странице в одной из социальных сетей пост с призывом избавиться от названий времен Советского Союза и Российской империи и вернуть столице республики название Астана, передает ТАСС.

29 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию, которые направлены на модернизацию и демократизацию политической системы республики. При этом 2 февраля стало известно, что парламент Казахстана отменил необходимость согласования политики страны с ее бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Информация об этом появилась в эфире местных телеканалов.

Египет Касым-Жомарт Токаев Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте