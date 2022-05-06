В два раза больше подростков получат первый паспорт в праздничной обстановке

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вдвое больше подростков смогут получить свой первый паспорт в торжественной обстановке: центр госуслуг «Мои документы» увеличил количество записей на такую процедуру. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Торжественные церемонии проводят в главных офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ. Молодые москвичи могут выбрать место получения документа сами. В ходе церемонии их поздравят работники центров, вместе с паспортом подарят издание Конституции России, а также тематические сувениры. После церемонии пройдет неофициальная часть.

Для получения паспорта в торжественной обстановке нужно оформить предварительную запись и затем за 12 дней до события подать документы в выбранный офис. Также в рамках мероприятий гостей знакомят с экспозицией выставки «Москва — с заботой об истории», а во Дворце госуслуг на ВДНХ проводят экскурсию по первому в России музейно-выставочному комплексу истории государственной службы. Также всем желающим предлагают написать послание себе в будущее, сказано в сообщении.

Также недавно «Мои документы» рассказали юридическим лицам о возможности зарегистрировать права собственности на объекты по всей России.