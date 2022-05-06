Рафик Загрутдинов: Восстановлен мемориал «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 годы»

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11к15 Карта всех событий

К 9 мая восстановлен памятник-мемориал «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 годы». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершается благоустройство территории памятника-мемориала «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 годы». Было принято решение выполнить эти работы в рамках строительства жилых домов по программе реновации на территории района Лефортово, обеспечив возможность проведения уже на новом восстановленном мемориале праздничных мероприятий и поздравлений с предстоящей 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, — заявил глава департамента.

Мемориал находится по адресу Золоторожский Вал, владение 11/15. Программа благоустройства предполагает не только восстановление, но и облагораживание окружающей его территории. Будут сделаны дорожки и установлены новые осветительные приборы. Сам мемориал был создан в 1966 году на средства сотрудников завода в память о 321 погибшем работнике завода «Серп и молот» во время войны. Мемориальный комплекс состоит из стелы, симметрично поддержанной объемами, с памятными досками.

Также 12 мая состоится выездное патриотическое мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оно пройдет на 42-м километре Волоколамского шоссе на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея у мемориала воинам-сибирякам.