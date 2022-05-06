«Мнит себя скаковой лошадью»: турки возмутились словами Зеленского о россиянах

Фото: president.gov.ua

Читатели газеты En Son Haber не оценили слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что Турция должна запретить въезд российским туристам.

— Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился, — написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что турки не хотят портить отношения с россиянами.

Пользователи также написали, что Зеленский сам не знает, как управлять государством, потому как он стал причиной гибели многих людей.

Комментаторы добавили, что Турция не должна спрашивать у Зеленского, какие решения ей стоит принимать.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Турция не должна принимать российских туристов на своей территории. Такое мнение он выразил в воскресенье, 1 мая. По его словам, Турция выступает посредником в урегулировании ситуации на Украине и одновременно готовит туристические маршруты для россиян. Он назвал такое поведение турецких властей «двойными стандартами» и «несправедливостью».