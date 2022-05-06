В России выявили 5541 случай коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 5541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 136 граждан, еще 2845 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 9408 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Россиянам не стоит паниковать в связи с увеличением количества госпитализаций с коронавирусной инфекцией после первой части майских праздников. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он отметил, что необходимо оценивать региональную разбивку, где выросло число заражений.

В начале лета в России возможен рост заражения коронавирусом, более серьезная волна может начаться осенью. Чтобы снизить риски, людям старше 55 лет и имеющим хронические заболевания стоит уже сейчас задуматься о ревакцинации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. По его словам, летний подъем заболеваемости не будет слишком заметным.